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В Перми открыта «горячая линия» по комплектованию детсадов →
В районах Перми начали работать «горячие линии» по вопросам дератизации
Управление по экологии и природопользованию администрации Перми напоминает, что дератизация проводится в городе для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трёх месяцев со дня проведения обработки. В районных администрациях начали работать «горячие линии», куда жители смогут сообщить о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.
Телефоны «горячих линий» в администрациях районов города:
Дзержинский район – 246-58-87, 246-61-37;
Индустриальный район – 227-94-14;
Кировский район – 205-62-18, 205-62-20;
Ленинский район – 212-33-74, 212-34-60;
Мотовилихинский район – 260-37-77;
Орджоникидзевский район – 263-54-01, 263-46-80;
Свердловский район– 244-40-13;
посёлок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-71.
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