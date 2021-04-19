В районах Перми начали работать «горячие линии» по вопросам дератизации

В Перми с 20 апреля по 20 мая пройдет единовременная сплошная дератизация.В ней примут участие все муниципальные объекты: школы, детсады, учреждения культуры, многоквартирные дома под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты.Управление по экологии и природопользованию администрации Перми напоминает, что дератизация проводится в городе для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трёх месяцев со дня проведения обработки. В районных администрациях начали работать «горячие линии», куда жители смогут сообщить о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.Телефоны «горячих линий» в администрациях районов города:Дзержинский район – 246-58-87, 246-61-37;Индустриальный район – 227-94-14;Кировский район – 205-62-18, 205-62-20;Ленинский район – 212-33-74, 212-34-60;Мотовилихинский район – 260-37-77;Орджоникидзевский район – 263-54-01, 263-46-80;Свердловский район– 244-40-13;посёлок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-71.