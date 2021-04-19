В эти выходные отключат Балатовский водовод

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Возможны перебои в водоснабжении и пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды, в части Индустриального района, ограниченной улицами Самолетная – А. Свиязева, пр. Декабристов, Рязанская - Ш. Космонавтов, а также в Дзержинском районе - м/р Мильчакова.
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