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В Прикамье проходят мероприятия к Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечается ежегодно 26 апреля – в годовщину аварии, которая произошла в 1986 году в Припяти (Украинская ССР, ныне – Украина) на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день там произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В результате разрушения атомного реактора четвертого энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Авария расценивается как самая серьезная в мире за период атомной энергетики.
В образовательных учреждениях Пермского края проводятся уроки мужества, тематические беседы, классные часы, выставки. Министерство социального развития населения организует работу горячих телефонных линий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от радиации. В территориальных управлениях министерства состоятся Дни открытых дверей, консультации и другие мероприятия.
26 апреля, в день трагедии на Чернобыльской АЭС, в 11 часов в сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния» пройдет Вахта памяти, торжественное возложение цветов и посвящение в юнармейцы. Около здания дома творчества можно будет познакомиться с пожарной техникой, а в его фойе – осмотреть экспозицию средств индивидуальной защиты.
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