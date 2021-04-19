В Прикамье проходят мероприятия к Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф

В Прикамье проходит серия мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции и международному Дню памяти радиационных аварий и катастроф.День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечается ежегодно 26 апреля – в годовщину аварии, которая произошла в 1986 году в Припяти (Украинская ССР, ныне – Украина) на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день там произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В результате разрушения атомного реактора четвертого энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Авария расценивается как самая серьезная в мире за период атомной энергетики.В образовательных учреждениях Пермского края проводятся уроки мужества, тематические беседы, классные часы, выставки. Министерство социального развития населения организует работу горячих телефонных линий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от радиации. В территориальных управлениях министерства состоятся Дни открытых дверей, консультации и другие мероприятия.26 апреля, в день трагедии на Чернобыльской АЭС, в 11 часов в сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния» пройдет Вахта памяти, торжественное возложение цветов и посвящение в юнармейцы. Около здания дома творчества можно будет познакомиться с пожарной техникой, а в его фойе – осмотреть экспозицию средств индивидуальной защиты.