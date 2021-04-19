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Житель Прикамья обманывал людей через лжеобъявления о продаже техники
Следствием установлено, что гражданин после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение и кражу, решил возобновить свою противоправную деятельность. Для этого он скачал в сети Интернет изображения снегоходов, вездеходов, тракторов, мотоциклов, мотоблоков и другой техники, а также копии паспортов граждан, которые в дальнейшем выдавал за свои документы, приобрел сим-карты и телефон. Следующим этапом стало размещение на сайтах бесплатных объявлений сведений о продаже техники по невысоким ценам. При разговоре с потенциальными покупателями он просил их внести предоплату для бронирования техники.
"При совершении первого преступления мужчина разместил объявление о продаже мотоблока за 14 000 рублей. Житель Суксунского района заинтересовался размещенной информацией, решил приобрести мотоблок, связался со злоумышленником и впоследствии перевел псевдохозяину предоплату в размере 7000 рублей. После получения денежных средств фигурант отключил сотовый телефон и потерпевший больше не смог с ним связаться", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По той же схеме злоумышленник «продал» сруб бани, трактор, два вездехода-болотохода, мотоцикл и снегоход. Для каждого объявления обвиняемый подбирал новую фотографию имущества. Иногда звонившие ему граждане просили прислать им дополнительные изображения или видео с объектом продажи для того, чтобы оценить характеристики. В таких случаях он направлял видеозаписи, которые скачивал из Интернета. В объявлениях использовал данные лиц, фотографии паспортов которых находил в сети.
В целях конспирации обвиняемый менял места жительства, сим-карты, голоса. Однако сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. При обыске в квартире мужчины полицейские изъяли ноутбук, фотографии и видеозаписи продаваемой им техники, фотографии различных людей, их документов и другие улики. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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