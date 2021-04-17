Пермь начали украшать к празднованию Дня Победы

Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, подготовка к праздничным событиям 76-й годовщины Великой Победы уже началась. Большое значение будет уделяться оформлению города: на улицах установят флаговые консоли и конструкции, уличные стенды, стенды «Красной» и «Зелёной линии», конструкции «Звезда». Они появятся на транспортных развязках, местах, связанных с историей, в уличном пространстве и на фасадах зданий. Всего будет оформлено 60 городских локаций – как в центре города, так и в районах.25 апреля начнется монтаж 15 стел «Маршрута трудовой доблести» – нового пешеходного маршрута. Он создан в честь присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести». В числе объектов – железнодорожный вокзал «Пермь-2», Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали, заводы, Молотовская государственная художественная галерея, Молотовская областная библиотека им. Горького, Дом работников просвещения, облисполком и обком КПСС и другие. Информационные стелы дополнят qr-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об объекте прямо во время прогулки.Выставочные стенды, рассказывающие о роли Пермского края в Великой Отечественной войне, будут установлены на набережной Камы, на площади у цирка, а также в сквере им. Миндовского.