28 апреля в Перми станет известна команда-победитель педагогического конкурса «Амбициозен»

Пока что состязания педагогического конкурса «Амбициозен» в самом разгаре. В один из дней из студий звукозаписи молодые учителя провели необычный урок для старшеклассников. Сначала ребятам рассказали, что такое подкаст и как его делать, а потом все вместе они произвели первую программу. Творческие испытания конкурса — это, как правило, различные открытые занятия, причем на самых разных площадках. Организаторы считают, что они наилучшим образом способствуют раскрытию метапредметных навыков конкурсантов.Командная форма соревнований не случайна, так как испытывается навык взаимодействия, необходимый в педагогическом коллективе. Конкурс «Амбициозен» проходит в Перми во второй раз, и в общем нацелен на творческое развитие молодых и талантливых учителей, самому старшему из которых в этом году — 30 лет. Инициаторами его проведения выступает Ассоциация молодых педагогов Перми. Департамент образования администрации Перми поддержал эту идею и сделал её одной из ступеней муниципального конкурса «Учитель года».Светлана Ларькова, заместитель начальника управления персоналом департамента образования администрации города Перми: "Одним из основных направлений деятельности является, думаю, даже стратегических направлений, является работа с молодыми кадрами. У нас в системе образования города 12 тысяч педагогических работников, из них 3 тысячи - это молодые специалисты. Поэтому основная наша задача не просто привлечь их в отрасль, но и поддерживать всячески и сопровождать. И одна из форм сопровождения молодых кадров - это конкурсы".