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28 апреля в Перми станет известна команда-победитель педагогического конкурса «Амбициозен»
Командная форма соревнований не случайна, так как испытывается навык взаимодействия, необходимый в педагогическом коллективе. Конкурс «Амбициозен» проходит в Перми во второй раз, и в общем нацелен на творческое развитие молодых и талантливых учителей, самому старшему из которых в этом году — 30 лет. Инициаторами его проведения выступает Ассоциация молодых педагогов Перми. Департамент образования администрации Перми поддержал эту идею и сделал её одной из ступеней муниципального конкурса «Учитель года».
Светлана Ларькова, заместитель начальника управления персоналом департамента образования администрации города Перми: "Одним из основных направлений деятельности является, думаю, даже стратегических направлений, является работа с молодыми кадрами. У нас в системе образования города 12 тысяч педагогических работников, из них 3 тысячи - это молодые специалисты. Поэтому основная наша задача не просто привлечь их в отрасль, но и поддерживать всячески и сопровождать. И одна из форм сопровождения молодых кадров - это конкурсы".
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