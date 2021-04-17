На автодороге Пермь - Жебреи произошло ДТП между бетономешалкой и мусоровозом

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← Выставка «Мир инструмента» радует жителей Перми разнообразием полезных товаров
В Закамске из-за сильного пожара повреждены две квартиры в девятиэтажном доме →
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13.04.2021 в 14:40
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В Перми запускается новый онлайн-сервис по доставке продуктов и товаров для дома «Самокат»
Пермяк пытался расплатиться за покупки в магазине сувенирной купюрой
В Перми за неделю выявили около 30 незаконных вывесок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.04.2021
В трубах - кипяток: в Перми проведут испытания теплосетей
Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ
На следующей неделе на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы
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