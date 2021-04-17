Выставка «Мир инструмента» радует жителей Перми разнообразием полезных товаров

Пермский "Дворец культуры железнодорожников" предоставил помещение для переездной выставки-ярмарки удивительных инструментов со всего мира.На выставке «Мир инструмента» большое разнообразие выбора. Например, для сада и огорода можно приобрести японские пилы, сделанные по особой технологии «Обратный зуб», без особых усилий распилят свежую и сухую древесину. Лезвие из высокопрочной стали не требует заточки. Или универсальную тяпку из нержавеющей стали, которая подойдёт для разной работы: полоть, рыхлить, окучивать.Для кухни на прилавках представлены - наборы ножей и особая точилка, которая сделает лезвие острым всего за несколько секунд.Женщины найдут для себя профессиональные инструменты для маникюра и педикюра. Керамические пилки убирают кутикулы. Лазерные терки отлично снимают натоптыши, мозоли, загрубления. Подойдут для людей зрелого возраста.Выставка полезных товаров «Мир инструмента» будет работать в "ДК Железнодорожников" до конца этой недели.