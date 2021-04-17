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Выставка «Мир инструмента» радует жителей Перми разнообразием полезных товаров
На выставке «Мир инструмента» большое разнообразие выбора. Например, для сада и огорода можно приобрести японские пилы, сделанные по особой технологии «Обратный зуб», без особых усилий распилят свежую и сухую древесину. Лезвие из высокопрочной стали не требует заточки. Или универсальную тяпку из нержавеющей стали, которая подойдёт для разной работы: полоть, рыхлить, окучивать.
Для кухни на прилавках представлены - наборы ножей и особая точилка, которая сделает лезвие острым всего за несколько секунд.
Женщины найдут для себя профессиональные инструменты для маникюра и педикюра. Керамические пилки убирают кутикулы. Лазерные терки отлично снимают натоптыши, мозоли, загрубления. Подойдут для людей зрелого возраста.
Выставка полезных товаров «Мир инструмента» будет работать в "ДК Железнодорожников" до конца этой недели.
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