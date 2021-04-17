В Перми запускается новый онлайн-сервис по доставке продуктов и товаров для дома «Самокат»

Как заявлено, главным своим преимуществом в компании «Самокат» считают скорость - 15 минут на любую заявку. Оперативность достигается благодаря центрам формирования заказов, которые напоминают магазин и находятся в каждом микрорайоне. В ассортименте более 2,5 тысяч товаров повседневного спроса - продукты, напитки, бытовая химия, косметика, в том числе и от местных производителей. Все хранится в строго отведенных местах при необходимых температурах. Оформить и получить заказ можно с 8.00 утра до 23.00 часов через мобильное приложение.Вячеслав Бочаров основатель онлайн-ритейлера «Самокат»: "Продукты должны попадать в дом так же просто, как вода в стакан. Поэтому мы построили инфраструктуру, которая позволяет попадать продуктам за 15 минут. Мы собираем ровно из своих складов, это наши склады, это продукты, которые мы закупаем у производителей".Курьеры «Самоката» будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. Приложение «Самокат» входит в подписки Сбербанка «СберПрайм» и «СберПрайм+». Это позволяет приобретать товары со скидкой.Евгений Плаксин, и.о. управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию очень важного, очень социально ориентированного ключевого сервиса из холдинга из группы «Сбербанк» сервиса «Самокат», который позволяет доставлять продукты в течение 15 минут для того, чтобы скатерть-самобранка была не только в сказках, но и у наших любимых жителей".