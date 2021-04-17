← Пермяк пытался расплатиться за покупки в магазине сувенирной купюрой
Выставка «Мир инструмента» радует жителей Перми разнообразием полезных товаров →
В Перми запускается новый онлайн-сервис по доставке продуктов и товаров для дома «Самокат»
Вячеслав Бочаров основатель онлайн-ритейлера «Самокат»: "Продукты должны попадать в дом так же просто, как вода в стакан. Поэтому мы построили инфраструктуру, которая позволяет попадать продуктам за 15 минут. Мы собираем ровно из своих складов, это наши склады, это продукты, которые мы закупаем у производителей".
Курьеры «Самоката» будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. Приложение «Самокат» входит в подписки Сбербанка «СберПрайм» и «СберПрайм+». Это позволяет приобретать товары со скидкой.
Евгений Плаксин, и.о. управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию очень важного, очень социально ориентированного ключевого сервиса из холдинга из группы «Сбербанк» сервиса «Самокат», который позволяет доставлять продукты в течение 15 минут для того, чтобы скатерть-самобранка была не только в сказках, но и у наших любимых жителей".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяк пытался расплатиться за покупки в магазине сувенирной купюрой
В Перми за неделю выявили около 30 незаконных вывесок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.04.2021
В трубах - кипяток: в Перми проведут испытания теплосетей
Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ
На следующей неделе на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы
Экологичность - основной тренд в дизайне интерьера
В Перми прошел круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства
Новый корпус Левшинской школы №79 откроется 1 сентября
Добавить комментарий: