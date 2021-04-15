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Общественные приемные депутатов возобновляют очный прием
Людмила Безгачева, председатель ТОС «Юрша, 1»: "Объект не является придомовой территорией, он относится к МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». И вот уже с 2013 года мы всё пытаемся добиться ремонта этой дороги, потому что она в ужасном состоянии".
На вопросы пермяков отвечает руководитель приёмной Александр Бойченко. Садовый относится к избирательному округу депутата. Чтобы лучше разобраться в ситуации, выехали на место. Для разъяснений пригласили представителя МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», который рассказал, что "работы по ямочному ремонту данного проезда запланированы на май-июнь, под аркой по муниципальной программе в этом году запланирован сплошной ремонт карты, сроки - до 1 августа".
Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Людмила Викторовна, мы с вами держим на контроле. Фотографии, всё на телефон всё фотографируем".
Галина Дюпина, председатель Совета ветеранов педагогического труда, от имени коллег просила организовать экскурсию в этнографический парк реки Чусовой.
Галина Дюпина, председатель первичной организации Совета ветеранов педагогического труда: "И встряхнуться хочется, посмотреть. Потому что и край мы не полностью знаем свой".
Депутат инициативу ветеранов поддержал. А позже встретился с участниками программы «Активное долголетие», инициатором которой является. В период пандемии людей старшего возраста, например, обучали мобильной грамотности. С апреля возобновились все творческие и спортивные занятия.
Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Лица те же самые, глаза те же самые, вообще, это здорово, конечно. Вот сколько мы вопросов с вами за эти 20 лет нарешали". Пермяки обращаются в общественную приёмную с актуальными вопросами: лекарственное обеспечение, разногласия с управляющей компанией и другими.
Обращения граждан в региональную общественную приёмную возобновились в очном, а также продолжаются в дистанционном формате. Записаться можно по телефонам, указанным на сайте. Здесь же - подробный график приёмов.
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