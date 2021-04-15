Народное голосование: жителям Лысьвы предложили благоустроить сквер

26 апреля в Пермском крае стартует всенародное онлайн голосование по выбору общественных объектов, которые будут реконструированы или построены в том или ином городе или селе. В Лысьве предложен проект обустройства сквера. Там уже заложен камень будущей стелы «Город трудовой доблести». Но последнее слово остается за жителями. Сквер около ДК и берег Лысьвенского пруда для Ольги с детства любимое место отдыха. Теперь здесь гуляет вместе с сыном Ильей. Правда, обстановка с тех пор мало поменялась: все тот же памятник Ленину, да и фонтан уже давно не работает.Ольга Гасаенко: "Тут хорошая площадка, но она на самом деле не особо благоустроена. Для города было бы неплохо, если бы ее каким-то образом можно было реконструировать".Площадь действительно историческая, здесь даже нашлось место для установки стелы «Город трудовой доблести и славы». Заложили пока первый камень. Правда, благоустройство еще далеко от идеала. Изменения стали возможны благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», это часть большого национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Суть в том, что жители сами предлагают места для благоустройства. Местная администрация только помогает разрабатывать проект. Здесь постарались учесть все интересы: есть зона активности для молодежи, есть, где провести концерт и спортивные мероприятия.Никита Федосеев, заместитель главы администрации Лысьвенского городского округа: "Наша самая главная задача — объединить интересы и желания всех жителей на одной площадке, максимально комфортно связав их общей смысловой нитью. Если посмотреть на планировку этой набережной, то там прослеживается историческая составляющая".Жители сами выбирают проекты благоустройства, которые будут реализованы. Голосование в этом году пройдет с 26 апреля по 30 мая. Такой механизм, по мнению губернатора Дмитрия Махонина — прекрасная возможность изменить к лучшему нашу жизнь и ее наполнение.Роман Водянов, советник губернатора Пермского края, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразовать наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Благодаря тому, что муниципалитеты активно включаются в проект, а жители заинтересованы в его реализации, и развивается Пермский край". Поэтому и люди видят позитивные изменения уже здесь и сейчас. Несмотря на то, что площадь предполагаемой реконструкции более 4 гектаров, все работы запланировано провести в течение одного сезона. Так что, если большинство все же проголосует «за», уже к осени любимый сквер Ольги может заиграть новыми красками.