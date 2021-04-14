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"Думские уроки": парламентарии расскажут школьникам о городе на Каме
Роман Шимановский: "Атмосфера! А в зале, в закрытом помещении, в спертом воздухе. Тепличные условия. Здесь — интереснее!"
О том, как Кама во все времена становилась центром притяжения и основой для развития Перми, школьникам на Думском уроке рассказывают городские депутаты. Главная цель — приобщить старшеклассников к истории малой родины, которая при Екатерине Второй началась именно благодаря реке.
Дмитрий Федоров, депутат Пермской городской думы: "Почему Пермь была создана и Пермская губерния. Императрица понимала очень выгодное положение, географическое положение нашего будущего поселка, будущего города именно из-за реки Кама".С тех пор Пермь — самый крупный город на Каме. Река — одна из главных транспортных артерий. До революции и в советское время она наводнена пароходами и баржами. А набережная становится излюбленным местом для прогулок.
Просветительские проект «Думский урок» существует уже 4 года. Лекции депутаты готовят вместе с краеведами. Так, чтобы было интересно в этом городе жить.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Как сегодня сделать так, чтобы молодежь не уезжала. Одно из важнейших направлений, как мне кажется. Надо удержать и создавать все стимулы для того, чтобы молодежь города Перми оставалась. Потому что им этот город строить, развивать, и им в этом городе дальше жить".Урок о городе на Каме проходит почти в каждой школе Перми. Одновременно он собирает по 70-100 учеников.
Карина Баева, ученица 9 класса школы № 118 г. Перми: "Я, конечно, знала, что Кама была всегда кормилицей, и осуществлялись какие-то перевозки по ней. Но вот какое значение в годы Великой Отечественной войны она имела, я узнала сегодня". Завершается урок, как правило, вопросами о том, что дальше? Относительно развития набережной Камы ответ уже есть.
Если гулять по набережной, получается словно путешествие мимо прошлого, настоящего и даже будущего Перми. От знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами» до того, что ещё только будет. Парк, зона отдыха и сразу несколько спортивных площадок. Все это откроется вдоль Камы уже нынешним летом.
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