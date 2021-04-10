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В Перми началась реконструкция улицы Попова
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Многофункциональный центр со своими инженерными коммуникациями сможет подключиться к сетям, которые проходят именно под улицей Попова. Будет произведена реконструкция и ливневой канализации, дотянута сеть до улицы Монастырской с возможностью в будущем подключения улицы Монастырской к этой же сети, соответственно, будет приведена в порядок вся прилегающая территория, тротуары, ограждения, знаки, светофоры".
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