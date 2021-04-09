В Прикамье абсолютным победителем регионального конкурса «Учитель года-2021» стала Елена Щукина

Сегодня, 9 апреля, состоялась торжественная церемония завершения XXXII регионального этапа конкурса «Учитель года – 2021». За победу в 8 номинациях боролись 175 педагогов из 39 территорий Пермского края, в финал прошли лишь 56 из них. Абсолютным победителем конкурса признана Елена Щукина, учитель химии пермской средней общеобразовательной школы «Петролеум+», ставшая лучшей в номинации «Учитель общего образования».«В этом году я участвовала в конкурсе в четвертый раз, и, безусловно, мотивировали меня на это дети. Они поддерживают, у них горят глаза: приходишь к ним в класс, и они озвучивают новую идею, к которой ты не был готов. И тогда перестраиваешься, придумываешь новое решение – когда идешь за учениками, ты развиваешься вместе с ними, и для меня это особенно ценно в моей работе», – сказала Елена Щукина.Елена Щукина получит премию губернатора Пермского края размером 500 тыс. руб. и памятный приз – статуэтку пеликана, символа, олицетворяющего призыв учителей быть милосердными к ученикам и самопожертвование ради их будущего. Также победитель регионального тура будет представлять Пермский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года».Победителями регионального этапа конкурса в номинациях стали:«Педагог дошкольного образования» – Галина Харина, воспитатель детского сада № 23 города Перми;«Педагог дополнительного образования» – Ираида Борисова, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей, Кунгурский МО;«Педагогический дебют» – Анастасия Голева, учитель русского языка и литературы Бершетской средней школы, Пермский МР;«Педагог профессионального образования» – Андрей Лапицкий, преподаватель Краевого индустриального техникума, Пермь;«Специалист в области воспитания» – Мария Мехоношина, учитель истории и обществознания, классный руководитель средней общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением иностранных языков, Пермь;«Педагог-психолог» – Ольга Козлова, педагог-психолог детского сада «Колокольчик», Култаево, Пермский МР;«Учитель-дефектолог» – Ольга Филимонова, учитель-логопед детского сада «Росинка», Ильинский ГО.Победители в каждой номинации получат денежную премию - 75 тыс. руб., призеры – 50 тыс. руб. Впервые в этом году введена денежная премия для финалистов, которые займут 4-7 места, они получат 20 тыс. руб.