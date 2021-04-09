В Перми началось тестирование оплаты проезда картой «Тройка»

Сегодня в Пермском крае запущено пилотное тестирование транспортной платежной системы «Тройка». Ее картами теперь можно расплачиваться на двух межмуниципальных маршрутах: № 108 («Автовокзал – Аэропорт Большое Савино») и № 206 («Автовокзал Краснокамск – Автовокзал Пермь»).Тестирование проходит на 10 автобусах, по 5 на каждом маршруте. Идентифицировать их можно по наличию специальных наклеек на входных дверях автобуса. В пилотном запуске участвует специальная фокус-группа из 100 человек. Они уже получили карты и начали тестировать систему.Планируется, что тестовый период системы продлится 3 месяца. Это позволит проверить корректность работы системы. После этого «Тройка» будет масштабирована на другие пригородные маршруты, а в перспективе – на муниципальные автобусные, трамвайные, а также пригородные железнодорожные маршруты.Любой житель Прикамья сможет с 12 апреля получить карту «Тройка» бесплатно в кассах автовокзала г. Перми, а с 13 апреля – автовокзала г. Краснокамска. Пополнять баланс можно в любом банкомате Сбербанка с личной банковской карты. После пилотного проекта карту «Тройка» можно будет приобрести в точках продаж транспортных карт за 50 руб. (или за 100 руб. в спецдизайне). Карта «Тройка» даст возможность пользоваться общественным транспортом не только в г. Перми, но и в других городах присутствия данной платежной системы.Действующие в Перми транспортные карты также продолжат работать. Далее специалисты проработают вопрос интеграции систем.