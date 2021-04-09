← В региональном Минтрансе рассказали об итогах и планах по приведению в порядок дорожной сети
На двух перекрестках улицы Карпинского временно закроют движение транспорта →
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← В региональном Минтрансе рассказали об итогах и планах по приведению в порядок дорожной сети
На двух перекрестках улицы Карпинского временно закроют движение транспорта →
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02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
01.04.2021 в 16:33
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На двух перекрестках улицы Карпинского временно закроют движение транспорта
Энергетики прокомментировали выросшие платежи за тепло в марте
В региональном Минтрансе рассказали об итогах и планах по приведению в порядок дорожной сети
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На пожаре в Лысьве спасли 14 человек
"Угрожали избить". В Перми подростки вымогали у школьников деньги
Волонтеры помогут жителям Прикамья выбрать объекты благоустройства
В Перми завершается строительство нового корпуса школы №93
В Пермский край поступила крупнейшая партия вакцины от COVID-19
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