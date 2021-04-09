В региональном Минтрансе рассказали об итогах и планах по приведению в порядок дорожной сети

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Так, в этом году в Перми начнется ремонт ул. Павла Соловьева в «тихом центре». В этом же списке ул. Тимирязева, Советская, Монастырская, Николая Островского. Также будет завершена реконструкция Героев Хасана. Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "В текущем году будет приведено в нормативное состояние еще 52 объекта. Это дороги и светофоры. Все основные объекты уже законтрактованы на 100%. Более того, законтрактована большая часть всех объектов 2022 года. Это позволит подрядчикам раньше начать работы и закончить их досрочно".При этом за прошедшие 4 года отремонтировано, реконструировано и построено уже более 500 километров. Это дороги не только в Перми, но и еще в трех муниципалитетах - Пермском районе, Добрянском и Краснокамском округах. С 2022 года нацпроект даст возможность реконструировать аварийные и предаварийные мосты, а с 2023 года — строить путепроводы.
Добавим, что в Пермском крае ремонту дорог уделяется особое внимание. Реализацию национального проекта лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин.
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