"Угрожали избить". В Перми подростки вымогали у школьников деньги

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего и 16-летнего жителей города Перми, обвиняемых в вымогательстве."По данным следствия, в сентябре 2020 года несовершеннолетние, заранее договорившись, вымогали у 15-летнего знакомого школьника под угрозой применения насилия к нему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подросток передал обвиняемым деньги в сумме 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в том же месяце обвиняемые совершили аналогичное преступление в отношении другого 15-летнего школьника, получив от него под угрозой применения насилия 3,9 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.В ходе расследования уголовного дела обвиняемые в полном объёме возместили ущерб, причиненный обоим потерпевшим. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.