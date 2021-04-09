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"Угрожали избить". В Перми подростки вымогали у школьников деньги
"По данным следствия, в сентябре 2020 года несовершеннолетние, заранее договорившись, вымогали у 15-летнего знакомого школьника под угрозой применения насилия к нему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подросток передал обвиняемым деньги в сумме 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в том же месяце обвиняемые совершили аналогичное преступление в отношении другого 15-летнего школьника, получив от него под угрозой применения насилия 3,9 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемые в полном объёме возместили ущерб, причиненный обоим потерпевшим. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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