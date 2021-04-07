Стало известно, как изменятся автобусные маршруты на время реконструкции улицы Попова

На период реконструкции улицы Попова с 10 апреля по 18 июня после Коммунального моста движение некоторых автобусных маршрутов:– Автобусные маршруты №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2» и № 49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» будут идти по улицам Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и №73 (корпус 4) по улице Окулова, домов №3 и №19 по улице Крисанова и на существующих остановочных пунктах.– Автобусные маршруты №7 «микрорайон Верхняя Курья – улица Попова», №33 «Город Сердца – микрорайон Костарево», №41 «ПНИПУ – Студенческий городок» и №60 «Детский дом культуры имени Кирова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольского проспекта будут идти по улицам Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и №73 (корпус 4) по улице Окулова, домов №3 и №19 по улице Крисанова, остановке «улица Борчанинова» (по улице Ленина) и на существующих остановочных пунктах.– Автобусные маршруты №15 «Южная – Детский дом культуры им. Кирова – Центральный рынок», №20 «микрорайон Новый Крым – Детский дом культуры им. Кирова – Центральный рынок», №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон», маршрутные такси №10т «Микрорайон Железнодорожный – Центральный рынок» и №7т «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок» в направлении Центрального рынка будут следовать по улицам Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и №73 (корпус 4) по улице Окулова, дома №3 по улице Крисанова, остановках «Пермский академический Театр-Театр», «улица Попова» (по улице Петропавловской) и на существующих остановочных пунктах.– Автобусный маршрут №35 «Пермский академический Театр-Театр – Пермский электромеханический завод» в направлении города будет следовать по улицам Окулова, Крисанова и Петропавловской. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и №73 (корпус 4) по улице Окулова, дома №3.