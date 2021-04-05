«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
01.04.2021 в 16:33
01.04.2021 в 16:10
01.04.2021 в 12:47
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
Осуждена мошенница, жертвами которой стали 20 пермяков
На реках Пермского края начались ледорезные работы
В Перми начинается замена сетей наружного освещения на следующем участке Компроса
Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"
В ГУ МЧС рассказали подробности гибели пермских туристов в Республике Коми
В Пермском крае снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией
"Похищенные деньги потратил на спиртное". В Перми задержан подозреваемый в разбойном нападении
Парк имени Горького закрыт из-за гололеда
На участке улицы Героев Хасана ограничено движение транспорта
"С теплом - труба". Пермь попала в рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс
В Перми состоялся «Кошачий БУМ!»
На участке улицы Карпинского временно ограничили движение транспорта
Глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов за гололед на тротуарах
Стартовал приём заявок на Строгановскую премию
Пермяки смогут взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями через МФЦ
В Перми произошёл пожар из-за мультиварки
Пермская спортсменка победила в марафоне на чемпионате России
В Перми автомобиль сбил пожилого мужчину
5 апреля пройдёт «горячая линия» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита
В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды
На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
"Русфонд" объявил сбор средств на помощь двухлетнему Серёже Мишину из Перми
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На реках Пермского края начались ледорезные работы
Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"
"Похищенные деньги потратил на спиртное". В Перми задержан подозреваемый в разбойном нападении
Парк имени Горького закрыт из-за гололеда
На участке улицы Героев Хасана ограничено движение транспорта
В Перми состоялся «Кошачий БУМ!»
Глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов за гололед на тротуарах
Стартовал приём заявок на Строгановскую премию
Пермяки смогут взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями через МФЦ
В Перми произошёл пожар из-за мультиварки
Добавить комментарий: