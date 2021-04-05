На участке улицы Героев Хасана ограничено движение транспорта

В Перми началось устройство новой дорожной одежды на участке улицы Героев Хасана. С сегодняшнего дня подрядчик приступил к фрезерованию и разборке дорожного полотна на участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад». На время проведения работ будет ограничено движение автотранспорта до двух полос – по одной в каждом направлении.Одновременно будут выполняться работы по устройству ливневой канализации. Кроме того, в этом году подрядчик выполнит устройство наружного освещения, установку светофорных объектов, будет проложена кабельная канализация для системы АСУДД, произведено оборудование железнодорожных переездов, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.Матвей Чувашов, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство": "Ограничения на Героев Хасана действуют уже второй год, в разной степени сложности и продолжительности. Сейчас мы начинаем новый сезон реконструкции улицы Героев Хасана - последний сезон, потому что в этом году мы все закончить и ввести в эксплуатацию. И с понедельника мы приступаем к тем работам, которые все давно ждали - это устройство дорожной одежды, асфальтобетонных слоев покрытия дорожной части. И начнем мы от ул. Хлебозаводской в сторону выезда из города. Первый этап - от Хлебозаводской до ТЦ "Шоколад" - около 300 метров. И по мере выполнения работ подключать следующие участки и вводить движение по мере их готовности к эксплуатации".