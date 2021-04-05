Глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов за гололед на тротуарах
После отчета городской административно-технической инспекции глава Перми Алексей Дёмкин принял решение объявить замечание главам всех районов. Подрядчики обязаны оперативно устранить скользкость в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
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