Стартовал приём заявок на Строгановскую премию

Региональная общественная организация «Пермское землячество» объявила о начале приёма заявок на Строгановскую премию по итогам 2020 года. В этот раз очередной отборочный цикл приема заявок начнётся 5 апреля и продлится до 5 сентября.По словам первого заместителя председателя правления региональной общественной организации «Пермское землячество», депутата Госдумы России Игоря Шубина, ежегодный съезд землячества в этот раз состоится в Москве, ориентировочно в октябре.В 2021 году премия будет присуждаться по шести основным номинациям:- За честь и достоинство;- За высокие достижения в общественной деятельности;- За высокие достижения в экономике и управлении;- За высокие достижения в науке и технике;- За высокие достижения в области искусства и культуры;- За высокие достижения в спорте.Кроме этого, принято решение оставить номинацию, которая определяется общественным голосованием.Лауреат получит памятный диплом, нагрудный знак, а также денежную премию в размере 500 тысяч рублей и статуэтку Аники Строганова. Игорь Шубин, заместитель председателя Правления РОО "Пермское землячество": "Землячество приняло решение сформировать творческую группу из земляков. Если есть желающие - список открытый. К концу мая эта группа должна подготовить Правлению целый ряд предложений по изменению деятельности землячества, в том числе и по формату Строгановской премии".