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Стартовал приём заявок на Строгановскую премию
По словам первого заместителя председателя правления региональной общественной организации «Пермское землячество», депутата Госдумы России Игоря Шубина, ежегодный съезд землячества в этот раз состоится в Москве, ориентировочно в октябре.
В 2021 году премия будет присуждаться по шести основным номинациям:
- За честь и достоинство;
- За высокие достижения в общественной деятельности;
- За высокие достижения в экономике и управлении;
- За высокие достижения в науке и технике;
- За высокие достижения в области искусства и культуры;
- За высокие достижения в спорте.
Кроме этого, принято решение оставить номинацию, которая определяется общественным голосованием.
Лауреат получит памятный диплом, нагрудный знак, а также денежную премию в размере 500 тысяч рублей и статуэтку Аники Строганова. Игорь Шубин, заместитель председателя Правления РОО "Пермское землячество": "Землячество приняло решение сформировать творческую группу из земляков. Если есть желающие - список открытый. К концу мая эта группа должна подготовить Правлению целый ряд предложений по изменению деятельности землячества, в том числе и по формату Строгановской премии".
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