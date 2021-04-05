Пермяки смогут взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями через МФЦ

В Перми состоялась встреча руководства многофункционального центра с представителями ресурсоснабжающих организаций: ПАО «Т Плюс», ООО «Новогор-Прикамье», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Энергосбыт» и АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и др. Участники совещания обсудили возможность приема документов в МФЦ по ряду востребованных населением услуг ресурсоснабжающих организаций.По словам руководителя Пермского краевого МФЦ Леонида Громова, сотрудники филиалов могут взять на себя прием документов от граждан для заключения договоров подключения к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, заявлений на выдачу справок о наличии/отсутствии задолженности по платежам, о смене собственника объекта недвижимости, а также оказание помощи в предоставлении доступа к личному кабинету клиента через «гостевые» компьютеры.«Возможность получения услуг ресурсоснабжающих компаний через многофункциональные центры значительно облегчит процесс оформления справок и документов, - отметим Леонид Громов. - Сейчас, если человек продает квартиру или хочет получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, ему необходимо лично обратиться в 3-4 инстанции для получения справок об отсутствии задолженностей по платежам. В случае передачи услуг в МФЦ, все это можно будет сделать по принципу «одного окна» в любом многофункциональном центре».Кроме того, передача услуг в МФЦ позволит жителям отдаленных территорий Прикамья получать услуги рядом с домом. Наличие большого количества филиалов, более длительный график приема и работа в выходные дни позволяют заявителям оформлять документы в удобном для них месте и в удобное время.По итогу совещания участниками была достигнута договоренность приступить к детальной проработке вопроса. В ближайшее время сторонам предстоит определить перечень услуг, который может быть передан МФЦ, разработать регламенты работы, а также наладить электронное межведомственное взаимодействие.На сегодняшний день жители Пермского края уже могут получить в филиалах «Мои Документы» целый ряд услуг, связанных с жилищно-коммунальными вопросами. Подать заявления в адрес регионального оператора по вывозу мусора «Теплоэнерго» об изменении количества проживающих в квартире или индивидуальном доме, о возврате ошибочно оплаченных денежных средств, открыть/закрыть лицевой счет и при необходимости изменить данные о собственнике. Получить дубликат квитанции для оплаты взносов за капитальный ремонт, акт сверки взаиморасчетов, детальный отчет по пени или справку о наличии либо отсутствии задолженности. Кроме того, через МФЦ жители могут запросить справки от 10 управляющих компаний Пермского края, а также подать любой другой запрос, относящийся к деятельности УК.