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В Перми произошёл пожар из-за мультиварки
ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Как оказалось, хозяева одной из квартир забыли мультиварку на кухне. Она загорелась, огонь перекинулся на стены и мебель. Сгорел кухонный гарнитур. Хозяева вызвали пожарных, но потушили огонь сами, еще до приезда бригады".
По данным спасателей, на пожар выехали три машины, одна из них – с автолестницей, и 5 человек личного состава. Пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.
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