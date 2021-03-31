В Прикамье живодёры расстреляли собак

В Березниках живодёры расстреляли из пневматического оружия двух собак. Одна погибла, вторую - с 17 пулевыми ранениями - спасают ветеринары.Семён Ильин, общественный инспектор Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора РФ: "Нам поступил сигнал, что собака в этом же дворе истекает кровью. Пока мы ехали, волонтеры сообщили, что собака погибла. Когда мы приехали с участковым на место, взрослые оттащили тело собаки со двора на мусорку. Мы нашли тело, нашли одно пулевое отверстие. Оружие нестандартное, не 7,5 Дж, как в гражданском обороте, а более мощная винтовка. Потому что пуля пробила ребро насквозь и с осколками вошла в лёгкое. Из лёгкого откачали 2 литра крови, у собаки не было шанса выжить. Скорее всего, кто-то выстрелил из окон или из машины".