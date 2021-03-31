← В Перми подать заявления на зачисление в первый класс можно в электронной форме
В Прикамье закрываются ледовые переправы
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 12
Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 15
Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 18
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми подать заявления на зачисление в первый класс можно в электронной форме
Вовремя отскочил: в центре Перми с фасада дома посыпалась штукатурка
Море по колено
Молодёжный парламент провел телемост
Контролировать техосмотр будет ГИБДД
С 1 апреля экзамен на водительские права будут принимать по-новому
Все студенты ПГНИУ вернутся к очному обучению после майских праздников
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2021
Полиция ищет пострадавших от действий псевдотрейдеров
В Перми состоялся показ инклюзивного спектакля "Клубочек шерсти"
Добавить комментарий: