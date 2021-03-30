В Перми социальное такси перевозило инвалидов не имея лицензии

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми проверила исполнение требований законодательства при перевозке инвалидов.Установлено, что ООО «Социальное такси «Ангел»» осуществляет перевозку инвалидов в социально значимые учреждения на территории г. Перми на протяжении 6 лет во исполнение государственных контрактов, заключенных с территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по г. Перми. Однако до настоящего времени обществом не получены разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, к управлению транспортными средствами допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания. При этом за 2019 - 2020 гг. обществом за осуществление перевозки инвалидов получен доход в размере более 2,5 млн рублей."По итогам проверки прокуратурой района в отношении ООО «Социальное такси «Ангел»» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)). Решением Арбитражного суда Пермского края общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Помимо этого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.