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На участке улицы Героев Хасана начинается устройство новой дорожной одежды
Одновременно будут выполняться работы по устройству ливневой канализации. Кроме того, в этом году подрядчик выполнит устройство наружного освещения, установку светофорных объектов, будет проложена кабельная канализация для системы АСУДД, произведено оборудование железнодорожных переездов, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.
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