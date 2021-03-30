Тонкий намёк от губернатора: Алексею Дёмкину подарили очки виртуальной реальности

В Перми завершилась церемония официального вступления в должность нового главы Перми Алексея Дёмкина. После торжественной присяги главе Перми вручили очки виртуальной реальности.Церемония прошла в Театре юного зрителя. В качестве статистов - кадеты в почетном карауле. Отбор был нешуточный - на парадной лестнице стоят только лучшие учащиеся.Экс-глава Дмитрий Самойлов кресло мэра сменил сегодня на зрительское. Впрочем, готов дать несколько советов своему преемнику - в первую очередь, продолжать начатое и идти только вперед..После официального оглашения решения Пермской городской Думы новый глава Перми читает клятву, положив руку на городской Устав.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Обещаю добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и законодательство Пермского края".Устав Перми сегодня в парадной красной бархатной обложке с золочеными буквами. Внутри - рабочий документ, в котором прописаны все полномочия нового главы города.Первыми слова поздравлений произносит глава региона Дмитрий Махонин. Дмитрий Николаевич и Алексей Николаевич даже галстук сегодня подобрали одного цвета. Говорят, совершенно случайно.В качестве подарка от губернатора - очки виртуальной реальности. Чтобы лучше представлять действительность.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Главное, чтобы очки не стали розовыми. Это самое важное. Это тонкий намек на то, чтобы мы всё больше и больше проектов начали реализовывать".Сам Алексей Дёмкин сегодня был немногословным. Работа в новом качестве только начинается.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В первую очередь мне в ближайшее время необходимо будет сформировать команду, которая будет готова тот тренд, который исходит от краевой власти, от губернатора Пермского края, реализовать в нашей краевой столице".