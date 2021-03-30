Частный инвестор предложил построить в Перми онкодиспансер

Группа компаний «МедИнвестГрупп» (ГК «МИГ») направила в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края пакет документов по подготовке и разработке проектной документации, а также реализации проекта строительства современного онкологического диспансера.В настоящее время подбираются наиболее подходящие площадки для строительства. Согласно планам компании, новый онкологический диспансер будет состоять из 4-5 корпусов общей мощностью не менее чем на 570 коек. Медучреждение будет оснащено высокотехнологичным новейшим оборудованием. Стоимость создания объекта, включая разработку проектной документации и оснащение учреждения оборудованием, составляет порядка 10,7 млрд руб.Документы, поступившие от компании, предполагают, что общий срок действия концессионного соглашения составит 35 лет. При этом уже после ввода в эксплуатацию объект будет передан в краевую собственность. Оказание услуг в онкодиспансере останется бесплатным и доступным населению по полисам ОМС.После рассмотрения и анализа поступивших документов профильными министерствами межведомственная комиссия, сформированная при Правительстве Пермского края, должна принять решение о возможности заключения концессионного соглашения с ГК «МИГ», либо о корректировке данного инвестпредложения.