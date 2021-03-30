← Главы муниципалитетов и нефтяники заключили соглашение о сотрудничестве
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Барде, где погибли мать и двое детей
В ходе следствия установлено, что 30 марта в ночное время произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в селе Барда. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела женщины – 1988 года рождения, и двоих детей 2017 и 2013 годов рождения.
"В настоящее время на месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Главы муниципалитетов и нефтяники заключили соглашение о сотрудничестве
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2021
Лёд становится опасен
Дороги Перми приводят в порядок после зимы
Как будет выглядеть городская система образования в ближайшие несколько лет?
В этом году бюджет проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Прикамье составляет 150 млн рублей
В Березниках во время ДТП автомобиль отбросило на пешехода
В Перми службу доставки открыла одна из крупных торговых продуктовых сетей
Рейтинг российского кинопроката возглавила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма»
В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков
Добавить комментарий: