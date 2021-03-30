Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Барде, где погибли мать и двое детей

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Барда во время пожара троих местных жителей, двое из которых дети.В ходе следствия установлено, что 30 марта в ночное время произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в селе Барда. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела женщины – 1988 года рождения, и двоих детей 2017 и 2013 годов рождения."В настоящее время на месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.