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В крае внедряют новую транспортную модель в сфере пригородного автобусного сообщения
Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: «В результате внедрения новой транспортной модели мы получим новые современные автобусы, укомплектованные видеонаблюдением, системой кондиционирования воздуха, системой речевого информирования пассажиров, визуального информирования пассажиров, зарядными устройствами для мобильной техники, системой доступа в интернет».
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