Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крыш

90-летие комплекса ГТО в Перми отметили лыжными забегами →

"Пермская пригородная компания" наградила самого активного пассажира-сноубордиста

В "Пермской пригородной компании" подвели итоги работы сезонных направлений. Речь идёт о «Такман-Экспрессе» и «Горнолыжном Экспрессе». Так, с декабря прошлого года предложением «электричка+автобус» воспользовались более 10 тысяч раз. Самым активным пассажиром стал сноубордист Михаил Андреев. Помимо того что молодой человек почти каждые выходные доезжал до места отдыха на электропоезде, он также стал победителем интернет-конкурса. Михаил Андреев: "Про конкурс узнал из интернета, в частности из социальной сети «Вконтакте». Увидел, заинтересовался, потому что постоянно езжу, и победил. Очень приятно, не ожидал. Но если машина появится, буду и дальше ездить, потому что не напрягаешься, не страшно, без аварий, без всего".
Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "С 1 апреля вводим дачные остановки. Хоть до лета ещё далеко, но многие дачники приезжают на свои участки, чтобы скинуть снег с крыш и в целом подготовиться к дачному сезону".

Опубликовано: 23.03.2021 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крыш

Черняевский лес - достояние Перми

В Прикамье появился свой Тiк Ток House

Качественное здравоохранение. В Прикамье строят новые поликлиники

На улице Крупской на 16-летнюю девушку обрушилась снежная лавина

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2021

Прикамцы стали победителями X Всероссийских зимних сельских спортивных игр

В Прикамье потеплеет до +7 градусов

В Прикамье могут увеличить сумму вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружие

Систему платных парковок Перми будет по-прежнему обслуживать "Ростелеком"


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крыш

90-летие комплекса ГТО в Перми отметили лыжными забегами →

Обратите внимание

в Перми

В Перми краевые власти заявили о строительстве школы с двумя бассейнами
Четырехэтажная школа с двумя бассейнами и рассчитанная на 1625 человек должна открыть свои двери в 2024 году. Это будет целый образовательный комплекс, который застройщик возведет за свой счет и безвозмездно передаст администрации Перми. Всего в 2021-м в регионе появятся 9 садиков и столько же новых школ. Также в ближайшие два года 100 миллионов рублей будет потрачено на современное оснащение вводимых в строй образовательных учреждений.
20.03.2021 в 11:00

Метки: Образование, Общество, Экономика, Власть, в Перми

«Сад поэта. Взаимодействие»: на заводе им. Шпагина представили звучащие арт-объекты
Начиная с сегодняшнего дня в социокультурном пространстве завода Шпагина можно будет увидеть музыкальные арт-объекты из ландшафтной экспозиции музея «Дом Пастернака» и посетить программы арт-медиации. Арт-объекты, на которых можно исполнить мелодии, созвучные стихам Бориса Пастернака, отличаются друг от друга не только обликом, но и звучанием. На каждом из них могут одновременно играть несколько человек. Экспозиция создавалась для слабовидящих людей, но посетить ее может любой желающий. Для участия в программах потребуется запись.
19.03.2021 в 17:00

Метки: Культура, в Перми, в Пермском крае

12 голосов «за», 0 «против»: как выбирали претендентов на пост главы Перми
В Перми осталось два претендента на пост главы города. Накануне их выбирали на заседании конкурсной комиссии из десяти человек, заявившихся на конкурс. В финал конкурса на должность главы Перми вышли Алексей Демкин и Эдуард Хайруллин. Свой выбор члены комиссии сделали по результатам выступлений кандидатов и их ответов на вопросы. На следующей неделе, 23 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты должны будут выбрать нового главу Перми.
19.03.2021 в 09:00

Метки: в Перми, Власть, Выборы, Официально

В следующем году в Перми откроется новое кладбище Восточное
Оно расположено по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе. Кладбище образовано из нескольких земельных участках общей площадью 51,4 га. В результате проведённых работ площадь кладбища Восточное, подготовленная под погребение умерших, составила 20,7 га. Произведена разбивка кладбища на кварталы для разных типов и категорий захоронений умерших (мусульманские, иудейские, воинские, почетные, общие кварталы, кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений), остальная территория оставлена в качестве резервной. Сейчас в городе есть 4 действующих кладбища – Головановское, Заозёрское, Банная гора (новое) и Северное кладбище.
17.03.2021 в 10:37

Метки: Общество, в Перми

«В куртке и без штанов»: неадекватного мужчину, пугавшего женщин в лесу, задержали
Появилась информация о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на женщину в лесном массиве микрорайона Кислотные дачи. С заявлением она обратилась в полицию. Однако и до того, как делу был дан официальный ход, местные жительницы неоднократно жаловались на появление неадекватного незнакомца.
17.03.2021 в 08:40

Метки: Преступления, в Перми, Происшествия

В России

В Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазанию
С 23 по 27 марта в СК им. Сухарева пройдет Первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». За медали будут бороться порядка 500 человек из 42 регионов.Соревнования пройдут за месяц до Первенства Европы 2021 года. Его также примет Пермь с 30 апреля по 6 мая. По результатам выступлений на национальном первенстве будет определен окончательный состав молодежной сборной России, которая будет бороться за международные награды.
23.03.2021 в 11:22

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

Прикамцы стали победителями X Всероссийских зимних сельских спортивных игр
Сборная Пермского края стала победителем X Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Чествовали спортсменов на торжественной церемонии закрытия в спорткомплексе Сухарева. В столицу Прикамья приехали команды из 44 регионов. В течение трёх дней 700 дояров, механизаторов и просто активных сельчан выявляли победителей в личном и командном зачетах по 7 направлениям. Лучше всего прикамские спортсмены показали себя в лыжных гонках, шахматах и дважды - в эстафетах спортивных семей. Всего завоёваны 4 золотые медали.
22.03.2021 в 16:55

Метки: Спорт, Общество, В России

В широкий прокат вышел семейный фильм «Пальма»
В основе семейного фильма
20.03.2021 в 09:30

Метки: Кино, СМИ, В России

В Перми стартует финал Всероссийских зимних спортивных сельских игр
Пермь встречает участников финала Всероссийских зимних спортивных сельских игр. В течение четырёх дней лучшие представители регионов будут бороться за победу в личном и командном зачете в 7 видах: полиатлон, шахматы, шашки, троеборье дояров и механизаторов, лыжные гонки и соревнования спортивных семей.
16.03.2021 в 16:14

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

В Перми прошел кастинг на фильм про Ивана Семёнова
В Перми завершился очный кастинг будущих актёров фильма с рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова». Новый сценарий написан по мотивам знаменитой повести Льва Давыдычева о второкласснике Иване Семёнове. Картина не будет продолжением ленты 1966 года, снятой в Перми — заявил режиссёр Антон Богданов. Тем не менее, съёмки также пройдут в краевой столице, главных героев также планируют найти среди местных школьников. Действие будет разворачиваться в наши дни, а основной персонаж повзрослеет — по сценарию, он учится уже не во втором, а в пятом классе. Начать съёмочный процесс создатели фильма намерены в июне.
16.03.2021 в 12:55

Метки: Кино, Культура, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Заключен контракт на строительство здания Пермской художественной галереи Заключен контракт на строительство здания Пермской художественной галереи

Пермяков поджидает опасность сверху и снизуПермяков поджидает опасность сверху и снизу

На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию нацпроекта «Культура»На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию нацпроекта «Культура»

Больницы края оснащают современным оборудованиемБольницы края оснащают современным оборудованием

В крае внедряют новую транспортную модель в сфере пригородного автобусного сообщенияВ крае внедряют новую транспортную модель в сфере пригородного автобусного сообщения

В Пермском крае откроется Школа социальных предпринимателейВ Пермском крае откроется Школа социальных предпринимателей

Депутаты гордумы выбрали Алексея Демкина главой ПермиДепутаты гордумы выбрали Алексея Демкина главой Перми

90-летие комплекса ГТО в Перми отметили лыжными забегами90-летие комплекса ГТО в Перми отметили лыжными забегами

"Пермская пригородная компания" наградила самого активного пассажира-сноубордиста"Пермская пригородная компания" наградила самого активного пассажира-сноубордиста

В районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крышВ районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крыш

Черняевский лес - достояние ПермиЧерняевский лес - достояние Перми

В Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазаниюВ Перми стартуют всероссийские соревнования по скалолазанию

В Прикамье появился свой Тiк Ток HouseВ Прикамье появился свой Тiк Ток House

Качественное здравоохранение. В Прикамье строят новые поликлиникиКачественное здравоохранение. В Прикамье строят новые поликлиники

«Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой«Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой

На улице Крупской на 16-летнюю девушку обрушилась снежная лавинаНа улице Крупской на 16-летнюю девушку обрушилась снежная лавина

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2021

Прикамцы стали победителями X Всероссийских зимних сельских спортивных игрПрикамцы стали победителями X Всероссийских зимних сельских спортивных игр

В Прикамье поступило еще 5700 доз вакцины от COVID-19В Прикамье поступило еще 5700 доз вакцины от COVID-19

В Прикамье потеплеет до +7 градусовВ Прикамье потеплеет до +7 градусов

Где в Перми суши с бесплатной доставкой?Где в Перми суши с бесплатной доставкой?

В Перми в этом году по нацпроекту отремонтируют 60 дворовВ Перми в этом году по нацпроекту отремонтируют 60 дворов

В Прикамье могут увеличить сумму вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружиеВ Прикамье могут увеличить сумму вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружие

Систему платных парковок Перми будет по-прежнему обслуживать "Ростелеком"Систему платных парковок Перми будет по-прежнему обслуживать "Ростелеком"

До конца марта пермяки смогут увидеть МКС

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную