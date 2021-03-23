"Пермская пригородная компания" наградила самого активного пассажира-сноубордиста

В "Пермской пригородной компании" подвели итоги работы сезонных направлений. Речь идёт о «Такман-Экспрессе» и «Горнолыжном Экспрессе». Так, с декабря прошлого года предложением «электричка+автобус» воспользовались более 10 тысяч раз. Самым активным пассажиром стал сноубордист Михаил Андреев. Помимо того что молодой человек почти каждые выходные доезжал до места отдыха на электропоезде, он также стал победителем интернет-конкурса. Михаил Андреев: "Про конкурс узнал из интернета, в частности из социальной сети «Вконтакте». Увидел, заинтересовался, потому что постоянно езжу, и победил. Очень приятно, не ожидал. Но если машина появится, буду и дальше ездить, потому что не напрягаешься, не страшно, без аварий, без всего".Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "С 1 апреля вводим дачные остановки. Хоть до лета ещё далеко, но многие дачники приезжают на свои участки, чтобы скинуть снег с крыш и в целом подготовиться к дачному сезону".