В Прикамье начинающие предприниматели смогут получить госзайм под бизнес-план
«Когда у предпринимателя есть только идея и расчеты, деньги получить очень сложно – банки не готовы давать кредиты, если организация существует меньше полугода. Для таких бизнесов мы создали новый продукт, в рамках которого готовы предоставить средства стартапам с нулевым сроком деятельности», – рассказала руководитель Микрофинансовой организации Пермского края Динара Зарипова.
Кроме расчетов, шансы взять заем увеличивает описание конкурентных преимуществ, описание потребителей, обоснование канала сбыта и другие показатели. Подробности можно узнать на сайте mfk59.ru или в центре «Мой бизнес» по горячей линии 8-800-300-80-90.
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