В Прикамье начинающие предприниматели смогут получить госзайм под бизнес-план

Микрофинансовая организация (МФО) Пермского края открыла льготный заем для начинающих предпринимателей – «Стартовый». В отличие от банков, кредитные средства могут быть выданы, даже если бизнес пока не открыт. Новый заем создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.Заем «Стартовый» от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. можно взять по ставке от 2,25% до 6,75%. По плану в 2021 году на средства нового финансового продукта смогут рассчитывать не менее 66 стартапов Пермского края. Среди важных преимуществ займа – то, что его можно оформить, как с залогом, так и в беззалоговой форме (их разница – в размере ставки).«Когда у предпринимателя есть только идея и расчеты, деньги получить очень сложно – банки не готовы давать кредиты, если организация существует меньше полугода. Для таких бизнесов мы создали новый продукт, в рамках которого готовы предоставить средства стартапам с нулевым сроком деятельности», – рассказала руководитель Микрофинансовой организации Пермского края Динара Зарипова.Кроме расчетов, шансы взять заем увеличивает описание конкурентных преимуществ, описание потребителей, обоснование канала сбыта и другие показатели. Подробности можно узнать на сайте mfk59.ru или в центре «Мой бизнес» по горячей линии 8-800-300-80-90.