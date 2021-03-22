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Пермская гимназия №31 отметила юбилей весенним балом
Вечерам пермской губернии на рубеже 19-20 веков посвящён ежегодный весенний бал гимназии №31. Цитируют поэтов Серебряного века. В ритме волнующего вальса кружат одноклассниц приосанившиеся кавалеры.
Юбилейный- 10-й для гимназии год - выдался непростым для всех. Но и в условиях ограничений танцевальной традиции решили остаться верны. Маски сделали кружевными, пассажи на паркет для разных классов - локальными, для родителей организовали видеотрансляцию. Светлана Салюкова, директор гимназии №31: "Ребята не только изучают танец, изучают особенности литературных произведений того времени, т. е. идёт именно целое событие, к которому мы готовимся несколько месяцев".
Любовь к прекрасному в гимназии сегодня прививают 1115 ученикам, ежегодно растёт число участников всероссийских олимпиад, педагогический состав стремится подавать материал современно и интересно.
Дарья Серикова, руководитель медиацентра Гимназии №31: "Мы заняли первое место в журналистском конкурсе. Наш медиацентр- ребята старшие 10-11 классы".
На каждом этаже- фотовернисаж- это живой отклик ребят на внеучебные события, которыми также насыщена школьная жизнь. Балы, Масленица, турслёты, патриотическая акция «Аллея славы».
При образовательном учреждении работает и детский сад «Совушка». Несколько лет назад там была обустроена парковка- эти и другие вопросы инфраструктуры помогает решать друг гимназии депутат округа Михаил Черепанов.Михаил Черепанов, депутат Пермской городской думы: "межшкольный стадион, тоже здесь появился на территории гимназии. Мы хорошо друг друга понимаем- что мы делаем, для чего мы это делаем, и для кого мы это делаем, понятно, что для детей"
Чередование мягких шагов и поз в падеграс- экзамен грациозности сегодня гимназисты сдали на "отлично". В фотозоне можно выдохнуть, прокачать настроение друзьям и себе.
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