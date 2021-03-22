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"Направлено 1558 уведомлений". Власти Перми отчитались об итогах обследования кровель в выходные
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, из числа проверенных кровель многоквартирных домов приведено в нормативное состояние 892. По всем выявленным нарушениям направлено 1 558 уведомлений в управляющие организации, Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, департамент ЖКХ для принятия мер.
22 марта управляющими организациями запланирована очистка кровель от снега и льда на 237 многоквартирных домах: в Свердловском районе – 40, в Кировском районе – 31, в Дзержинском районе – 64, в Мотовилихинском районе – 31, в Индустриальном районе – 19, в Ленинском районе – 18, в Орджоникидзевском районе – 34. Как заявили в мэрии, специалисты районных администраций продолжат ежедневные обходы придомовых территорий.
В связи с наступившим потеплением, пермякам советуют соблюдать осторожность вблизи зданий и не подходить близко к стенам домов. Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин,10а, 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.
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