Итоги рабочей поездки губернатора Пермского края в Ординский округ

В Пермском крае в ближайшее время стартует новый проект по модернизации первичного медицинского звена. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Ординский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Одной из тем визита стало комплексное развитие социальной сферы. Речь идет о том, что медицина, образование и культура должны развиваться за пределами Перми одинаковыми темпами. Урок Технологии в ординской средней школе, Евгений Сергеев помогает ребятам освоить создание 3D-моделей в виртуальном пространстве. Задача научиться объекты размещать, менять их форму, создавать конструкции, которые потом можно будет взять в руки.Евгений Сергеев, преподаватель технологии: "В будущем эти созданные модели мы загружаем в файл, и этот файл можно будет распечатать на нашем 3D-принтере, и получить полноценную, реальную модель".3D- принтер - только часть того оборудования, что появилось в школе за последнее время, благодаря созданию Центра образования Точка Роста в рамках национального проекта "Образование". В арсенале есть интерактивные комплексы, 38 ноутбуков, многофункциональное устройство. А центр позволяет школьникам узнать много нового. Алёна Эрман, директор Ординской СОШ: "Занимаются дети нашей школы, сейчас у нас 804 обучающихся, у нас занимаются три группы дошкольников, занимаются дети по сетевому взаимодействию из школ округа. У нас три направления - это информатика, технология, основы безопасности жизнедеятельности".В планах этого года список оборудования увеличить, рассказали в школе главе региона Дмитрию Махонину, который в рамках рабочей поездки ознакомился с тем, как идёт в территории реализация нацпроектов. Кроме того губернатор за чашкой чая пообщался с педагогами, где в целом обсудили развитие образования в крае. А эта игра света - в помещении у соседей, в ординском доме культуры, который на месте не стоит - можно посмотреть на эти фотографии, чтобы понять - как было и как стало, это если говорить про внешний вид.Кроме того начинка здания постепенно меняется - то же световое и звуковое оборудование получили недавно, и это далеко не всё.Евгения Голузина, директор Ординского дома культуры: "У нас в зрительном зале заменён пол, у нас был ужасный деревянный пол, со щелями, а сейчас красиво, ламинат. Получили механику сцены, у нас до этого ничего такого не было, сейчас можем легко менять декорации".Всё это, подчеркнул Дмитрий Махонин, пример того, что называется комплексным развитием территории - инфраструктура должна развиваться по всем направлениям, при этом неважно о каком населённом пункте идёт речь. И дома культуры - это одна из составляющих, это кружки, секции, клубы, концерты, торжественные мероприятия.Дом культуры - это настоящая точка притяжения, особенно если речь идёт о небольшом населённом пункте.Ещё одно из важных направлений - здравоохранение, так что в плане визита обязательный пункт - центральная районная больница. Учреждение обслуживает более 14 тысяч жителей. В структуре - поликлиника на 270 посещений в смену, дневной и круглосуточной стационары, а ещё 12 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Ашап.Алла Поспелова, и.о. главного врача Ординской ЦРБ: "Мы участвовали в проекте Новая поликлиника, наверно обратили внимание - удобная зона ожидания у нас имеется".Дмитрий Махонин отметил, что комфортные условия после ремонта поддерживаются на должном уровне, кроме того обсудил с врачами необходимость модернизации оборудования, в частности речь шла о флюорографе, который прослужил уже полтора десятка лет. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В планах дооснащение оборудованием, в следующем году будет поставка оборудования, и строительство ФАПов тоже будем производить, у нас на пороге проект по модернизации первичного медицинского звена, и Орда, и Ординский муниципальный округ будет вовлечён в этот замечательный проект".Ещё один пример устранения территориального неравенства в сфере образования - новый детский сад в селе Карьёво, построенный в рамках нацпроекта Демография. Старый садик представлял собой деревянные дома соединённые вместе переходами. Сейчас структурное подразделение местной школы ничем не уступает дошкольным учреждениям больших городов. Фамира Минсадирова, директор Карьевской СОШ: "Тепло, уютно, просторно! Садик прямо тянет не только детей, родителей, появилась возможность тесного сотрудничества между школой и детским садом, потому что два здания находятся на одной территории".Полсотни ребятишек посещают новый детский сад, внутри - три группы - младшая, средняя и старшая - это детишки из Карьёво и деревни Маринкино. Есть большой зал, совмещающий функции музыкального и спортивного. А ещё ребята изучают краеведение, рассказали Дмитрию Махонину. Так что новый детский сад всем хорош внутри. Снаружи есть чем заняться - у каждой группы своя площадка для прогулок, а ежедневные прогулки на свежем воздухе ребятам только в радость.