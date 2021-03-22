На пожаре в Нытве погиб человек

В Нытве в субботу произошел пожар в частном доме. Один человек пострадал, еще один - погиб.Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном, деревянном доме по ул. Песчаная в городе Нытва. По прибытии первого пожарного подразделения происходило открытое горение дома на площади 120 кв.метров. Самостоятельно, до приезда пожарных, один человек эвакуировался, получив ожоги. К сожалению, есть погибший. Всего к реагированию на пожар привлекался 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 19 человек личного состава и 6 единиц. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причина устанавливаются".