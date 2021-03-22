За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 1700 жителей региона
На сегодня, 22 марта, список вылечившихся пополнился еще 98 жителями. Ранее они были госпитализированы в больницы с коронавирусной инфекцией, а также проходили лечение амбулаторно.
Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 44 179.
На утро 22 марта общее количество выявленных случаев заболевания составляет 50 035 человек.
В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 888 коек, стационарная медпомощь оказывается 1 319 пациентам, из них – 821 с COVID-19, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.
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