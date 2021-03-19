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Угроза сверху. Врио главы Перми отменил выходные для глав районов после гибели женщины от схода снега с крыши

Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин провел совещание по разбору происшествия в Дзержинском районе Перми. Напомним, накануне там на женщину упал снег. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Дзержинского района. В Свердловском районе накануне также произошло несколько случаев схода снега с крыш.
На совещании Алексей Дёмкин принял решение отменить выходные для глав администраций районов и поручил провести дополнительные проверки всех кровель."Необходимо выработать новые механизмы работы с управляющими организациями для усиления контроля за их работой...Подход, который существовал до последнего времени, меня не устраивает. Обложиться бумажками, которые застрахуют от ответственности – это неправильно, потому что такие случаи приводят к человеческим жертвам. До выработки действенного механизма прошу глав районов взять на личный контроль ситуацию, отменить выходные дни и производить контроль за состоянием кровель. При необходимости – обращайтесь в прокуратуру города Перми", – добавил Алексей Дёмкин.
По итогам совещания принято решение в выходные провести штабы с участием представителей районных администраций, городской административно-технической инспекции под председательством заместителя главы администрации Игоря Субботина. Кроме того, по предложению главы администрации Свердловского района Андрея Усова, к участию в рейдах для более оперативного реагирования привлекут сотрудников ИГЖН для составления протоколов по выявленным нарушениям.
Как мы уже сообщали, по поручению прокурора г. Перми прокурорами районов краевой столицы организованы проверки исполнения законодательства о благоустройстве при содержании зданий в зимне-весенний период. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности управляющих организаций, собственников зданий, строений, сооружений при бездействии по очистке от снега и наледи кровли и фасадов, а также полноты мер, принимаемых контролирующими органами.

Опубликовано: 19.03.2021 в 16:42 в рубрике - Вести Пермь

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