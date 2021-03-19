Сельские забавы: в Перми устроили дартс редиской и боулинг тыквами

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А совесть как раз отвечает за качество, смеются продавцы из Троицы. Свежая колбаса только что из печи от небольшого цеха. Все натуральное. Алёна Морфицина - участница соревнований из Курганской области, вместе с семьей уже успела оценить вкус.
Алёна Морфицина: «Качественная продукция - мед вкусный, сейчас дегустировали, колбасы вкусные качественные».
Чтобы не замерзнуть, для всех желающих активный отдых.
Нужно 10 раз поднять штангу из капусты, в игре городки сбить как можно больше лука (на словах просто, а на деле может получиться не у всех). А импровизированным редисом нужно попасть в мишень максимальное количество раз.
Один из этапов эстафеты - боулинг, где вместо шара тыква — правда, не настоящая, пластиковая. Задача - сбить как можно больше кеглей.
Как только эстафета пройдена, участники могут попробовать Иван-чай, который славится пользой для здоровья, горячая вода из самовара. А еще выпечка и сладости, приготовленные на сухофруктах и молочных продуктах без сахара.
Ярмарка приурочена к финалу Х Всероссийских сельских спортивных игр. Она будет работать 19 и 20 марта с 14 до 20 часов, по вечерам будет играть живая музыка.
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