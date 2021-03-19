Сельские забавы: в Перми устроили дартс редиской и боулинг тыквами

На пермской эспланаде накануне заработала специальная ярмарка в рамках Всероссийских сельских игр. Не обошлось и без сельских развлечений: поднятие штанги из капусты, городки из лука, дартс редиской и тыква-боулинг.Танцы на свежем воздухе, чтобы разыгрался аппетит, ведь сегодня есть что попробовать на ярмарке еды «Сельские забавы». К примеру, домашняя ветчина, в которой, по словам производителя, всего три компонента: мясо, соль и совесть.А совесть как раз отвечает за качество, смеются продавцы из Троицы. Свежая колбаса только что из печи от небольшого цеха. Все натуральное. Алёна Морфицина - участница соревнований из Курганской области, вместе с семьей уже успела оценить вкус.Алёна Морфицина: «Качественная продукция - мед вкусный, сейчас дегустировали, колбасы вкусные качественные».Чтобы не замерзнуть, для всех желающих активный отдых.Нужно 10 раз поднять штангу из капусты, в игре городки сбить как можно больше лука (на словах просто, а на деле может получиться не у всех). А импровизированным редисом нужно попасть в мишень максимальное количество раз.Один из этапов эстафеты - боулинг, где вместо шара тыква — правда, не настоящая, пластиковая. Задача - сбить как можно больше кеглей.Как только эстафета пройдена, участники могут попробовать Иван-чай, который славится пользой для здоровья, горячая вода из самовара. А еще выпечка и сладости, приготовленные на сухофруктах и молочных продуктах без сахара.Ярмарка приурочена к финалу Х Всероссийских сельских спортивных игр. Она будет работать 19 и 20 марта с 14 до 20 часов, по вечерам будет играть живая музыка.