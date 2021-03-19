Пермяк приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство бизнесмена и его жены в 2009 году

В Перми на основании вердикта присяжных заседателей местный житель признан виновным в разбойном нападении и убийстве знакомого предпринимателя и его жены в мае 2009 года и приговорён к пожизненному лишению свободы.

Следствием и судом установлено, что 27 мая 2009 года мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом проник в квартиру своего знакомого в одном из многоквартирных домов в городе Перми, где совершил разбойное нападение на супружескую пару, совершив убийство супругов с особой жестокостью. После этого соучастники преступления похитили из квартиры денежные средства и иное имущество, принадлежащее потерпевшим, и скрылись из квартиры, заперев двери, оставив в ней 6-месячного сына погибших, поставив его в опасное для жизни и здоровья положение.

Указанные преступления длительное время оставались нераскрытыми. Однако в результате работы следственного управления и УУР ГУ МВД России по Пермскому краю по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, в том числе по исследованию ранее изъятых вещественных доказательств, в 2017 году на глушителе от самодельного огнестрельного оружия, обнаруженном и изъятом в ходе осмотра места происшествия, экспертами Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации были обнаружены биологические следы одного из преступников, который в 2018 году был задержан в Перми, ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, и по ходатайству следствия он был помещен под стражу.

"Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений по уголовному делу были тщательно осмотрены место происшествия и прилегающая к дому территория. Изъяты и подвергнуты соответствующим экспертным исследованиям вещественные доказательства. Допрошены десятки свидетелей, родственники потерпевших. Проведен комплекс судебных экспертиз. Полученные неопровержимые объективные доказательства подкреплены проверками показаний на месте, очными ставками и другими следственными действиями. Несмотря на полное отрицание своей вины, принятие тщательных мер, направленных на сокрытие улик, вина обвиняемого полностью подтверждена совокупностью добытых в ходе расследования неопровержимых доказательств, собранных в 14 томах уголовного дела.

Кроме этого в ходе следствия была установлена причастность мужчины к незаконному сбыту на территории города Перми в 2011 году наркотических средств в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Однако коллегия присяжных заседателей в 2019 году признала мужчину невиновным в совершении преступлений, что послужило основанием для вынесения судом оправдательного приговора.

Выявленные Верховным судом Российской Федерации нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела судом повлекли за собой отмену оправдательного приговора с последующим направлением уголовного дела на новое рассмотрение.

На основании вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) - разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пп. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.07.2004 № 73-ФЗ) - незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ст. 125 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ) - незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере).Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 1 миллион рублей.

Уголовное дело в отношении других неустановленных соучастников преступлений выделено в отдельное производство.