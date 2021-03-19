В Перми наградили лучших сотрудников Водоканала

В Перми в канун Дня работника ЖКХ наградили лучших сотрудников Водоканала, в том числе тех, кто регулярно устраняет аварии на сетях. Аварий в этом сезоне больше обычного, так что и награды своих героев долго не искали. Центральная диспетчерская «Новогора» работает круглосуточно. На мониторах можно увидеть состояние сетей, сооружений, где в городе снижается давление или началась значительная утечка. Именно сюда поступают заявки от администрации и жителей, на которые выезжают бригады.Яна Левина, начальник смены диспетчерской службы «Новогор-Прикамье»: "Мы там видим, если началась утечка, если где-то снижается давление, можем понять, что поступают жалобы, можем руководить процессом, поднимать давление".К примеру, за сегодня поступило 35 заявок, за ночь их может стать еще больше. Сегодня у аварийно-восстановительной бригады Димитрия Лыбина вахта ночная - с 20.00 часов до 8.00 утра. Первая заявка, а такие бывают часто, прочистка канализации одной из гимназий. С собой сразу берут все, что может понадобиться.Бригадир Дмитрий Лыбин работает в «Новогоре» 23 года. Начинал с простого автослесаря. Работы много, этой зимой на сетях аварийность повышенная из-за качелей погоды. С начала года поступило более 600 заявок. Одна из таких пришлась на новогоднюю ночь. Частный дом затопило по пояс. Дмитрий Лыбин, бригадир слесарей аварийно-восстановительных работ «Новогор-Прикамье»: "Из дома выйти нельзя было. Выше колена воды. Служба спасения МЧС выносила их из дома. Работы там велись 2-3 суток, пока всю эту воду выкачали".Здесь тоже действовать нужно максимально оперативно. Из-за засора подтапливает подвал гимназии.Сейчас задача бригады - найти заполненный колодец, задача непростая, потому что везде лежит снег, так что такая процедура может занять до нескольких часов.На этот раз поиски долго не продлились, и все ликвидировать удалось в течение часа. Александр Бикеев тоже сегодня на ночном дежурстве. Работает уже 26-й год, так что к условиям привык. Говорит, работу любит, все-таки добро делают. Но вот люди благодарят не всегда.Александр Бикеев, слесарь аварийно-восстановительных работ «Новогор-Прикамье»: "Могут и хорошим словом, и плохим. Сами понимаете - стучим, бренчим".Несколько часов на сон - и уже сегодня Дмитрий Лыбин и Александр Бикеев в качестве награждаемых. Накануне профессионального праздника Дня работников ЖКХ им вручили грамоты и поблагодарили за высокий профессионализм, добросовестную и безупречную работу. А дальше почти сразу перевоплощение в «ночной дозор». Смена начнется в восемь вечера.