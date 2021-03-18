На Комсомольском проспекте снова временно ограничат движение транспорта
Также на этот период планируется ограничить движение транспорта по улице Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом около парка им. Горького. Выехать на улицу Краснова можно будет через улицу Газеты Звезда, будет открыто движение в сторону улицы Сибирская.
Ограничения связаны с устройством колодцев дождевой канализации в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта.
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