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В Перми живут одни из самых вежливых водителей страны
В ходе исследования выяснилось, что самые вежливые шоферы живут в Красноярске и Москве, в Петербурге и Перми, а их полные противоположности – в Новосибирске и Омске.
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