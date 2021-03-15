Архив Перми завершил переезд
Как рассказали в архиве Перми, переезд был осуществлён за 10 рабочих дней. Сейчас городской архив в полном объёме возобновил свою работу, приём граждан проходит в штатном режиме по новому адресу: улица Дениса Давыдова, 15. Время приёма граждан: понедельник – с 14:00 до 17:30, среда – с 09:30 до 13:00.
Общая площадь здания составляет 2699,56 кв. метров, а площадь, предназначенная для архивохранилищ – 1443 кв. метров. Площадь архивохранилищ в нём в 2 раза больше, чем в прежнем помещении архива, расположенного по проезду Якуба Коласа, 5. В ближайшее время в планах – переезд в новое здание еще одного филиала городского архива, располагающегося по адресу: бульвар Гагарина, 58а.Ежегодно в городской архив поступают документы на различных носителях, среди которых аудио-, видео-, фото-, фонодокуметы. В связи с этим архиву требуется большая площадь для размещения, а также необходимо создавать нормативные условия для хранения документов. Кроме того, новое здание позволит при необходимости проводить тематические презентации документов из архивных фондов.
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