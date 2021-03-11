"Подбегал сзади и вырывал телефон". В Перми задержан грабитель школьников

Полицейские задержали 38-летнего пермяка, причастного к совершению грабежей. Установлено, что злоумышленник похитил 3 сотовых телефона у школьников.Мужчина караулил момент, когда дети оставались на улице одни. Затем подбегал к подросткам сзади, вырывал из рук гаджеты и скрывался. В двух случаях, несовершеннолетние пытались догнать обидчика, но тщетно."Грабителя поймали возле ломбарда в тот момент, когда он попытался сбыть один из похищенных телефонов. В ходе досмотра задержанного и проведенного обыска по месту жительства сыщики изъяли 2 похищенных гаджета. В ближайшее время они будут переданы законным владельцам. Известно, что злоумышленник был неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По ходатайству дознавателя из отдела полиции Кировского района г. Перми суд заключил задержанного под стражу. В полиции не исключают, что злоумышленник может быть причастен к серии аналогичных преступлений на территории г. Перми и г. Краснокамск. Всех потерпевших просят позвонить по телефону 89082794324.Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю