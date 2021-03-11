← «Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию
В Перми увеличили количество трамваев на маршрутах № 7 и 12 →
"Подбегал сзади и вырывал телефон". В Перми задержан грабитель школьников
Мужчина караулил момент, когда дети оставались на улице одни. Затем подбегал к подросткам сзади, вырывал из рук гаджеты и скрывался. В двух случаях, несовершеннолетние пытались догнать обидчика, но тщетно.
"Грабителя поймали возле ломбарда в тот момент, когда он попытался сбыть один из похищенных телефонов. В ходе досмотра задержанного и проведенного обыска по месту жительства сыщики изъяли 2 похищенных гаджета. В ближайшее время они будут переданы законным владельцам. Известно, что злоумышленник был неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По ходатайству дознавателя из отдела полиции Кировского района г. Перми суд заключил задержанного под стражу. В полиции не исключают, что злоумышленник может быть причастен к серии аналогичных преступлений на территории г. Перми и г. Краснокамск. Всех потерпевших просят позвонить по телефону 89082794324.Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию
Под контролем: в Прикамье врачи обзванивают пациентов-сердечников
В этом году в Перми будет благоустроено 14 парков и скверов
До минус 40: МЧС предупреждает об аномальных морозах
В этом году почти 13,5 тысяч прикамцев намерены сдать ЕГЭ для поступления в вузы
Кладбище в 250 га: границы некрополя приблизились к садовым товариществам
Губернатор поздравил труженика тыла с юбилеем
Убийца младенца не смог обжаловать приговор
Вбита первая свая в основание нового корпуса гимназии № 17
34 деревянных детских сада Прикамья нуждаются в капремонте
Добавить комментарий: