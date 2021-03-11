«Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию

В спортивном комплексе «Олимпия» начался региональный этап всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». В состязаниях принимают участие 225 юношей и девушек. Из-за пандемии зрителей на трибунах нет, но все можно смотреть в интернете. Организованный выход к стартовым позициям, пожалуй, единственный торжественный момент - доступный, пока продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией. С места - в карьер! Уже первыми плывут сильнейшие девушки.Всё внимание - четвёртой дорожке, её по традиции отдают номинальному лидеру. Дарья Копылова из Осинской спортшколы такой аванс отрабатывает на 100 процентов. На 200-метровке комплексным плаванием улучшила личный результат почти на 4 секунды! Выполнила норматив кандидата в мастера спорта, и останавливаться на этом не собирается. Дарья Копылова, СШОР «Фаворит» (г. Оса): "Хочу стать олимпийской чемпионкой! Каждую тренировку и на каждых соревнованиях стараться плыть быстро".Амбициозно настроенные и новички, всего 225 юношей и девушек от 10 до 14 лет соревнуются сегодня за награды регионального этапа всероссийского первенства «Весёлый дельфин».Вход на трибуны болельщикам запрещён. Продолжают действовать ограничительные меры. Как видите, повсюду ленты, кресты. А вот от постоянного ношения маски спортсменов оградили. Зато все в добровольно-принудительном порядке сдают тесты на ковид. В ожидании своих заплывов, юноши всё больше погружены в себя, девочки эмпатию подругам выражают активно, зычно!До 12 марта на пермской воде разыграют 28 комплектов наград и выберут в краевую сборную по 8 сильнейших мальчиков и девочек. В рамках благотворительной программы «Уралхим - спорту» компания поддерживает соревнования. Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Цикл прошлого года сложился очень смазанным спортивно. В этом году шансы - нормальную календарную программу выполнить в полном объёме. Поэтому сегодняшние старты для детей очень важны. Потому что они сразу же в апреле имеют возможность уехать в Санкт-Петербург и выступить на федеральном уровне". По правилам, выйти на старт участник может на 4 разных дистанциях. Наблюдать за борьбой можно онлайн. Прямые трансляции идут в группе Федерации плавания Пермского края во «ВКонтакте» и на канале Ютуб. Формат оказался востребованным - за день набирается более 7000 зрителей.