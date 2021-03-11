Под контролем: в Прикамье врачи обзванивают пациентов-сердечников

В Прикамье врачи обзванивают пациентов, у которых есть проблемы с сердцем. Официально это называется удаленный мониторинг. По сути, это постоянный контроль за состоянием здоровья - так, чтобы человеку было удобно и не наносило дополнительный стресс. Такой опыт появился в разгар пандемии, сейчас его решено продолжить. Разговор потребовал не более 3 минут личного времени Андрея Геймана, но точно повлиял на его самочувствие и состояние здоровья. По результатам опроса мужчину пригласили на приём к кардиологу.Идея обзванивать пациентов, чтобы наблюдать даже тех, кто выбрал самоизоляцию, появилась в начале пандемии. Пермские врачи реализовали её одними из первых в России.Наталья Корягина, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края, профессор ПГМУ: "Программа удалённого мониторинга позволит нам улучшить оказание медицинской помощи, помочь участковому врачу, врачу-кардиологу и системе здравоохранения сохранить жизнь и улучшить качество жизни пациентам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы". Звонят не всем пациентам. В "удаленный мониторинг пациентов высокого сердечно-сосудистого риска" сейчас включены 25 тысяч жителей региона. Это те, кто в течение года перенес инфаркт, инсульт, операцию на сердце или люди с выраженными нарушениями функции сердца. Вопросы, которые задают операторы, разработаны с учётом специфики заболеваний.Григорий Спасенков, главный внештатаный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Появление отёчного синдрома, усугубление одышки, появление болей в грудной клетке - на первом этапе пациент может не придавать появлению этой симптоматики особого значения, но врачи знают, что это тревожный знак к тому, что рано или поздно у пациента возникнет острая декомпенсация состояния, которая потребует стационарного лечения, либо внезапное ухудшение состояния».Здесь важно как можно быстрее попасть на приём к кардиологу. В других случаях, напротив, достаточно по телефону скорректировать дозировку лекарства или проследить, что нужный рецепт выписан. Это позволит в том числе избежать скопления людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей. Ольга Подоляк, кардиолог ГКП №2 г.Перми: "Таким образом у нас пациент реже появляется поликлинике. Не требуется ежемесячное посещение, но при этом идёт корректировка состояния».Андрею приём всё-таки потребовался, но даже при таком раскладе в апреле ему вновь позвонят — узнать о самочувствии.Андрей Гейман: "Мне назначили обследования, которые подкорректируют курс лечения. И я надеюсь, что в дальнейшем всё будет хорошо".Обзванивают пациентов сотрудники поликлиник и волонтёры-медики.Такой звонок не должен вас напугать. Но если вы сомневаетесь - не мошенник ли на том конце провода, - можно сравнить определившийся номер с номерами телефона на сайте поликлиники. И второй момент - оператор никогда не спросит ваши паспортные данные, поскольку они перед ним на мониторе.